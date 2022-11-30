В рамках проекта Народного фронта «Все для Победы» в 346 мотострелковый полк переданы 35...

В рамках проекта Народного фронта «Все для Победы» в 346 мотострелковый полк переданы 35 печек-буржуек.Также на передовую отправлены пиломатериалы, инструменты, топоры, саперные лопаты, рулоны полиэтилена, консервы, посылки и письма. Инициатива принадлежит предпринимателям Меленковского района. Всего к проекту присоединились 10 организаций. Гуманитарная помощь, ее суммарный вес 20 тонн, была доставлена в полк на двух грузовиках. Бойцы поблагодарили жителей Владимирской области за поддержку.Александр Цыганский, член регионального штаба ОНФ во Владимирской области:- Все для фронта... Я хотел сказать большое спасибо всем, кто помогает нашим ребятам. Сегодня мы объявляем сбор адресных посылок для наших ребят, которые защищают Родину. Эти посылки в течение двух-трех недель будут доставлены на фронт.