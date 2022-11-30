Пресс-служба компании Конкорд опубликовала обращение Евгения Пригожина к владельцам крупного бизнеса в Белгородской и Курской областях. Он просит от них содействия в предоставлении для своих работников, которые являются добровольцами-ополченцами, краткосрочных отпусков для прохождения военной подготовки на базах ЧВК Вагнер. По мнению предпринимателя, людям необходимо получить военные навыки, которые понадобятся для защиты своего дома и семьи.

Пресс-служба компании "Конкорд" обращение Евгения Пригожина к владельцам крупного бизнеса в Белгородской и Курской областях. Он просит от них содействия в предоставлении для своих работников, которые являются добровольцами-ополченцами, краткосрочных отпусков для прохождения военной подготовки на базах ЧВК "Вагнер". По мнению предпринимателя, людям необходимо получить военные навыки, которые понадобятся для защиты своего дома и семьи."Будьте добры, для того чтобы не пришлось публичить названия ваших предприятий, имена и фамилии директоров и других руководящих сотрудников, препятствующих добровольцам-ополченцам в получении отпуска на обучение, прекратите безобразничать и дайте возможность им подготовиться к возможной попытке вторжения противника на территорию России", — сказано в заявлении.Ранее Евгений Пригожин отказался от помощи бойцам ЧВК "Вагнера", мотивировав это тем, что она куда более нужна ополченцам и добровольцам.