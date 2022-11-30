Дом №82 на 1-й Пионерской улице во Владимире введён в эксплуатацию, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Владимирской области. Ведомство держит на особом контроле процесс передачи квартир 128 дольщикам.

Дом №82 на 1-й Пионерской улице во Владимире введён в эксплуатацию, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Владимирской области. Ведомство держит на особом контроле процесс передачи квартир 128 дольщикам.«Застройщик дома 82 на 1-й Пионерской сегодня получил в администрации города Владимира разрешение на ввод в эксплуатацию. Осталось передать квартиры дольщикам», - отметил губернатор Александр Авдеев.Изначальные сроки сдачи объекта несколько раз продлевались. В связи с этим прокуратура взяла процесс строительства под надзор, дважды принимались меры прокурорского реагирования. В отношении экс-руководителя компании-застройщика заведено уголовное дело.Настойчивость прокуратуры позволила ускорить темпы строительства проблемного дома. Кроме того, были устранены выявленные недостатки.По словам губернатора, на рассмотрении в Госстройнадзоре находятся также документы по дому в Коммунаре. Застройщик снёс лишние этажи, дом готов к вводу в эксплуатацию.