Валерий Леонтьев участвовал в телефестивале Песня года с 1981 года. Правда, зрители ждали его выходов не только из-за хитов, но и чтобы оценить очередной смелый костюм. Особенно публике нравились обтягивающие трико, через которые можно было восхититься внушительным достоинством кумира. Но в этом году – впервые за много лет – певца на съемках программы 3 декабря не будет.

Валерий Леонтьев участвовал в телефестивале "Песня года" с 1981 года. Правда, зрители ждали его выходов не только из-за хитов, но и чтобы оценить очередной смелый костюм. Особенно публике нравились обтягивающие трико, через которые можно было восхититься внушительным достоинством кумира. Но в этом году – впервые за много лет – певца на съемках программы 3 декабря не будет.Валерий Леонтьев уже давно улетел на свою виллу в США к женеЛюдмиле Исакович. Ей, очевидно, теперь и будет петь про "Ночнойзвонок" и "Казанову". В году оные осенью он обычно возвращалсяна заработки в России, а в этом году остался в престижном месте Майами – Surfside. Там ведь солнце, океан и комфортные пляжи с золотым песком!.. И даже ради"Песни года" артист решил не приезжать в морозную Москву.На официальном сайте нет ни одной актуальной датыконцертов певца в России или за рубежом. А запланированные концерты отменены.Например, Валерий Леонтьев должен был выступить в Новосибирске в мае 2021 года,однако мероприятие перенесли. Потом планировалось, что артист споет в столицеСибири 15 марта 2022 года, но концерт снова был перенесен – теперь на 9 ноября2023-го.Журналисты не раз задавали вопрос директору певца о том,когда же Валерий Яковлевич возобновит гастрольную деятельность. Но им былосообщено, что в планах у Леонтьева пока что только отдых. Мол, это связано и свозрастом исполнителя, и с тем, что летом он обычно старается не работать, да ивообще не напрягаться.Не участвуют в нынешней "Песне года" София Ротару,Кристина Орбакайте, Ани Лорак. Но это связано с политической ситуацией встране.