Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), АНО «Цифровая экономика» и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) подвели итоги VIII Всероссийского конкурса ..

Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), АНО «Цифровая экономика» и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) подвели итоги VIII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2022». За восемь лет, с 2015 года, участниками конкурса стали более 29 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Более 200 участников стали победителями и призерами конкурса. В 2022 году активно проявили себя участники старше 90 лет: 12 человек из восьми регионов, в том числе четверо из Санкт-Петербурга, жительница Кургана (98 лет), две участницы с Сахалина, одной из которых в апреле 2022 года исполнилось 100 лет.Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками — «Ростелекомом» и ПФР — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и АНО «Цифровая экономика».Всего на конкурс было подано более 5 000 заявок из 78 регионов РФ, допущено к участию 4 558 работ. От жителей средних и малых городов, а также из сельских районов поступило 80% работ. Пользователями являются 86,3% участников конкурса. Многие работающие пенсионеры, которые приняли участие в конкурсе (32,9%), отметили, что изучение компьютера позволило им освоить новую специальность или сохранить рабочее место во время оптимизации на предприятиях.Среди участников конкурса 45% прошли обучение на курсах, организованных в центрах социального обслуживания населения, 11% авторов присланных работ осваивали компьютер при содействии общественных организаций, около 25% участников — при библиотеках, 10% — в образовательных учреждениях и организациях, 9% прошли обучение на других курсах, в том числе организованных ПФР и «Ростелекомом». Около 8% участников обучаются в домах-интернатах, около 5% участников — на дому при участии социального работника. Такая социальная услуга востребована у маломобильных граждан.Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:1 место: Невраева Елена Игоревна, Нижегородская область;2 место: Часовенный Евгений Геннадьевич, Архангельская область;3 место: Чуркина Любовь Ефимовна, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — Югра.Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:1 место: Поляков Олег Николаевич, Волгоградская область;2 место: Малышева Екатерина Иосифовна, Санкт-Петербург;3 место: Войтов Виктор Андреевич, Сахалинская область.Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель» стали:1 место: Архипкина Ирина Викторовна, Нижегородская область;2 место: Коршунова Нина Игнатьевна, Смоленская область;3 место: Сидорова Людмила Михайловна, Омская область.Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:1 место: Пушкарева Тамара Владимировна, Брянская область;2 место: Ефремова Ольга Петровна, Пензенская область;3 место: Овчинникова Александра Степановна, Саратовская область.Победителями в номинации «Я — интернет-звезда» стали:1 место: Пангина Наталья Валерьевна, Тюменская область;2 место: Смирнова Тамара Михайловна, Астраханская область;3 место: Рожаева Нина Николаевна, Алтайский край.По результатам конкурса был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. В топ-10 в 2022 году вошли:Республика Татарстан — 769 (16,88%);Оренбургская область — 329 (7,22%);Московская область — 265 (5,82%);Санкт-Петербург — 220 (4,83%);Брянская область — 185 (4,06%);Ростовская область — 176 (3,86%);Ульяновская область — 157 (3,45%);ХМАО-Югра — 135 (2,96%);9. Красноярский край — 118 (2,59%);10. Рязанская область — 118 (2,59%).Специальную номинацию учредили партнеры конкурса. Поощрительный приз от Российской Ассоциации электронных коммуникаций получила Елена Эрстед, преподаватель из Санкт-Петербурга,которая благодаря интернету реализовала свою общественную инициативу — онлайн-занятия для детей с ограниченными возможностями. Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».* * *Обучающее пособие и разработаны в рамках соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного в 2014 году. Его цель — облегчить доступ пожилых граждан к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.По заключению Института информатизации образования Российской академии образования, материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы той аудитории, которой они адресованы.Материалы программы постоянно обновляются, тематика курса расширяется. В 2022 году разработан новый модуль «Основы работы на смартфоне» , создана группа для преподавателей «ВКонтакте», где уже зарегистрировано 259 участников, 7 декабря 2022 года пройдет очередной вебинар для организаторов очных курсов.