Санкции не оказали влияния на сроки ввода медицинских учреждений и других социальных объектов в столице. Кроме того, переход на отечественных поставщиков строительных материалов позволил снизить стоимость закупок продукции.

Санкции не оказали влияния на сроки ввода медицинских учреждений и других социальных объектов в столице. Кроме того, переход на отечественных поставщиков строительных материалов позволил снизить стоимость закупок продукции.Раньше производство около 50% стройматериалов в России зависело от зарубежной техники. Теперь в нашей стране налаживается производство кирпича, керамогранита, сообщает газета "Ведомости"."Например, кирпичные заводы в 2022 году открылись в ряде регионов, среди которых Ингушетия, Амурская область, Тверская область и другие", – пишет издание.Управляющий партнер строительной компании "Норвекс" Семен Гоглев рассказал, что после ухода иностранных поставщиков у участников отрасли были опасения, что цены на стройматериалы вырастут на 60%. Но благодаря импортозамещению стоимость продукции снизилась на 30-50%, уточнил он.В Москве стройки социальных объектов идут в соответствии с графиком. В следующем году в эксплуатацию введут лечебно-диагностический корпус клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова на 570 коек для лечения пациентов с опухолями.В многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" появится корпус лучевой терапии. Монолит здания готов на 98%, строительство завершится в 2023 году. Также в следующем году введут в эксплуатацию учебно-образовательный кластер "Ломоносов".По словам главы стройкомплекса Москвы Андрея Бочкарева, показатели ввода демонстрируют комплексность развития территорий столицы."Помимо жилья сдано 13 социально-реабилитационных и лечебно-оздоровительных объектов, 47 детских садов и школ, а также 18 спортивных сооружений. Такой подход позволяет создать максимально комфортные условия для жизни в городе", – сообщил он.В апреле 2022 года Бочкарев , что московский строительный комплекс практически не зависит от зарубежных поставок. Эксперты оценивали влияние внешнего рынка на отрасль не более чем в 5%.