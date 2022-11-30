с 1 января 2023 года вл Владимирской области вводится ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Пособие будет выплачено для семей с

с 1 января 2023 года вл Владимирской области вводится ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Пособие будет выплачено для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки. Пособие объединяет следующие выплаты: –