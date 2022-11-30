Постановку Областного театра драмы отметили на Международном театральном форуме искусств “Золотой Витязь”. Специальный диплом за подписью знаменитых артистов Юрия Соломина и

Постановку Областного театра драмы отметили на Международном театральном форуме искусств “Золотой Витязь”. Специальный диплом за подписью знаменитых артистов Юрия Соломина и Николая Бурляева получил спектакль “По ту сторону Дона”. Режиссёр-постановщик Владимир Кузнецов. Отметили постановку за “вклад в сохранение исторических и культурных традиций донского казачества”. На владимирской сцене премьера спектакля состоялась в октябре прошлого года. Прокомментируйте