Стихийную свалку в Юрьевце убрали после вмешательства 6 канала. Напомним, в начале октября примерно в 100 метрах от улицы Всесвятская неизвестные выгрузили мусор на единственную тропинку. Эта

Стихийную свалку в Юрьевце убрали после вмешательства 6 канала. Напомним, в начале октября примерно в 100 метрах от улицы Всесвятская неизвестные выгрузили мусор на единственную тропинку. Эта просека особенно популярна у местных. Многие гуляют здесь с детьми. А весной – грибники открывают сезон. Возмутило жителей в частности и то, что отходы оказались строительными. Недалеко от