Событие знаковое. Высший орган судейского сообщества собирает делегатов со всей страны раз в 4 года. Из-за пандемии в 2020-м году Съезд переносили. И вот теперь, спустя ещё 2 года проводится, 10-е

Событие знаковое. Высший орган судейского сообщества собирает делегатов со всей страны раз в 4 года. Из-за пандемии в 2020-м году Съезд переносили. И вот теперь, спустя ещё 2 года проводится, 10-е юбилейное мероприятие. Оно проходит в столице в Государственном Кремлёвском дворце. Всего на Съезд собрались более 800 делегатов от высших, федеральных арбитражных судов, судов общей