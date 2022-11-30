Новый пост Елены Степаненко в социальных сетях удивил даже самых яростных защитников Евгения Петросяна.

Новый пост Елены Степаненко в социальных сетях удивил даже самых яростных защитников Евгения Петросяна.Бывшая женаюмориста Евгения Петросяна опубликовала в социальной сети интересную фотографию.На ней молодая Елена Степаненко позирует на камеру в кабинете. Молодая женщинаулыбается и игриво смотрит прямо в центр кадра. Вот только поклонниковпривлекла не красота Степаненко, а ее удивительное сходство с нынешнейвозлюбленной Петросяна.Напомним, что в 2019году Евгений Ваганович развелся со своей супругой, прожив с ней большую частьжизнь. Вслед за этим он женился на 30-летней Татьяне Брухуновой, которая черезнесколько месяцев подарила ему сына Вагана. Не все поклонники артиста принялитакой выбор, посчитав, что умирающий Петросян просто решил оставить наследника.Под фотографиейЕлены разгорелась жаркая дискуссия. Подписчики буквально говорят, что ЕвгенийПетросян второй раз выбрал бывшую жену, только в "молодом" варианте."Выбралвторую, как две капли похожую на первую", "Пусть Танюша страдает отикоты", — шутят в комментариях.Конечно, с однойстороны, между двумя женщинами Евгения Петросяна действительно можно отследитьсходство. Однако, говорить о том, что Татьяна — двойник Елены, конечно,неуместно. Все-таки внешность женщин совершенно разная.