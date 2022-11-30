После вскрытия асфальта взору строителей открылся глубокий лаз, на стене которого закреплены электрические кабели. Управление городского хозяйства не смогло оперативно пояснить, куда ведет проём и чьи это провода.

В Коврове во время ремонта Павловского моста рабочие обнаружили старинный колодец.После вскрытия асфальта взору строителей открылся глубокий лаз, на стене которого закреплены электрические кабели. Управление городского хозяйства не смогло оперативно пояснить, куда ведет проём и чьи это провода.Уточняется, что на глубине в пять метров найден коллектор, диаметр которого составляет полтора метра. Далее он уходит в сторону ЗиДа. Информация о найденных «катакомбах» передана в горадминистрацию.Как сообщает издание , возможно, находка имеет какую-либо историческую ценность. Обследование объекта продолжится.