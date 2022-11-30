Окруженная любовью и вниманием Елизавета Арзамасова поделилась с поклонниками радостной новостью.

Окруженная любовью и вниманием Елизавета Арзамасова поделилась с поклонниками радостной новостью.В середине августа прошлого года 26-летняя Лиза Арзамасова впервые стала мамой. Российская актриса театра и кино родила сына от своего 47-летнего мужа Ильи Авербуха. Супруги назвали мальчика Львом. Пара признается, что рождение первенца сделало семью еще крепче и счастливее.Лиза наслаждается материнством, при этом продолжает строить карьеру и развиваться. На днях она поделилась кадрами с презентации своей книги "Костик из Солнечного переулка. Истории о самом важном для маленьких взрослых и огромных детей". Маленький сын Лев пришел на мероприятие вместе с ней."Спасибо большое всем, кто был со мной на презентации новых историй о Костике. На первой фотографии – абсолютная звезда вечера – маленький Лев, который пришел с мамой и сестричкой. На презентации первой книги он был еще у мамы в животике. Мне кажется, что у него впереди красивое и наполненное знаниями будущее, потому что уже в первые месяцы жизни он пришел… в книжный магазин! Замечательные у меня читатели! Люблю вас!" – написала Арзамасова в своем телеграм-канале.Ранее Лиза Арзамасова рассказывала, что занимается спортом дома вместе с ребенком на руках. Это помогает ей быстро вернуться в форму после родов.