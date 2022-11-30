Владимирская ТЭЦ-2 под управлением ПАО «Т Плюс» отмечает свое 60 летие. Празднование было организовано на предприятии своими силами, работники ТЭЦ-2 исполняли концертные номера и читали

Владимирская ТЭЦ-2 под управлением ПАО «Т Плюс» отмечает свое 60 летие. Празднование было организовано на предприятии своими силами, работники ТЭЦ-2 исполняли концертные номера и читали поздравительные речи. Руководство отмечает, что за это время на станции произошло очень много технических изменений, но одно остается неизменным – высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу. Роман Сорокин, директор