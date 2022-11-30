Во Владимире прошел Первый региональный чемпионат по первой помощи Российского Красного креста. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. В состязаниях поучаствовали команды 12

Во Владимире прошел Первый региональный чемпионат по первой помощи Российского Красного креста. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. В состязаниях поучаствовали команды 12 местных школ. Организаторы чемпионата – Владимирское региональное отделение “Российский Красный Крест” и Молодежный клуб “Спасатель” г. Владимира. Целью соревнований была проверка уровня знаний и практических навыков школьников, повышение их готовности к