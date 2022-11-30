Народные избранники единогласно проголосовали «За» новые меры поддержки.

Во Владимире дети мобилизованных смогут бесплатно посещать секции и кружки. Дополнительные меры поддержки утвердил горсовет.Замглавы администрации Елена Малик рассказала, услуги системы допобразования станут для ребят бесплатными. Кроме того, в школах для них будет организовано бесплатное двухразовое питание.Народные избранники единогласно проголосовали «За». Меры поддержки распространяется также на добровольцев и военнослужащих, заключивших контракт с 24 февраля до 31 декабря 2022 года.