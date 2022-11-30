Во Владимире подвели итоги конкурса «Мое Золотое кольцо», который приурочили к 55-летию знаменитейшего в России туристического маршрута. В этом году на конкурс подали более 400 заявок из

Во Владимире подвели итоги конкурса «Мое Золотое кольцо», который приурочили к 55-летию знаменитейшего в России туристического маршрута. В этом году на конкурс подали более 400 заявок из разных городов. С помощью рисунков и видеороликов ребята рассказали о своих любимых городах, местах, достопримечательностях Золотого кольца России. Призовые места заняли восемь школьников из Владимира. В номинации «Рисунок»