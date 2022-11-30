Об этом заявил губернатор Александр Авдеев.

Во Владимире не планируют возвращать прямые выборы главы города. На вопрос о всенародном голосовании за градоначальника Александр Авдеев ответил во время пресс-конференции.«У жителей есть возможность выбирать президента, губернатора, депутатов разного уровня. Для того чтобы не заниматься популизмом, надо сначала провести своих парламентариев. Если получилось взять большинство мест, то проще простого пойти по тому пути, который предпочтут народные избранники. Если не удалось завоевать доверие людей, значит они не верят в этого кандидата, партию и их программу», - подчеркнул он.Глава региона добавил, что прямое голосование может стать площадкой, где претенденты попросту могут надавать невыполнимых обещаний, пытаясь привлечь горожан на свою сторону.