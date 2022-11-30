В октябре и ноябре поступили сразу два похожих сообщения о краже денег из торговых точек. В...

В октябре и ноябре поступили сразу два похожих сообщения о краже денег из торговых точек.В обоих случаях на должность продавца принимали новую сотрудницу, которая после пропажи денег больше на работе не появлялась. Это была одна и та же девушка, 22-летняя девушка, которая созналась, что украла в одном магазине 8 тысяч рублей, а в другом 32 000, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Также стало известно, что она уже была судима за совершение аналогичных преступлений.Ущерб она возместила, возбуждено уголовное дело.Фото https://www.pxfuel.com