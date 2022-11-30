Сроки привлечения к уголовной ответственности истекли.

Во Владимире прекращено уголовное дело против застройщика дома с лишними этажами в Коммунаре. Об этом сообщает Октябрьский районный суд.Директора ООО «Система» С.В. Русакова обвиняли в нарушении проектной документации при возведении дома. В новостройку вложено свыше 130 млн рублей, собранных с дольщиков. Однако появление двух этажей, которые не предусмотрены ПСД, стало преградой для введения объекта в эксплуатацию. Высота составила не менее 32 метров при допустимых 24.Владельцу компании инкриминировали самоуправство. Подсудимый ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (истекли в октябре). Прошение удовлетворено. Дело закрыто по нереабилитирующим основаниям.Напомним, что 29 ноября Александр Авдеев сообщил о завершении сноса двух этажей. Новостройку ввести в эксплуатацию в первых числах декабря.