Владимирские полицейские задержали вора, укравшего телефон у местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД. В конце октября 2022 года во владимирскую полицию обратилась

Владимирские полицейские задержали вора, укравшего телефон у местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД. В конце октября 2022 года во владимирскую полицию обратилась 38-летняя местная жительница, сообщившая о краже телефона. Неизвестный вырвал у нее мобильник у неё из рук, после чего скрылся. Полицейские опросили очевидцев и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Было установлено,