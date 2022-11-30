Трагедия произошла накануне вечером на пожаре в квартире 5-этажного жилого дома на улице...

Трагедия произошла накануне вечером на пожаре в квартире 5-этажного жилого дома на улице Безыменского.В загоревшейся квартире была найдена без сознания 54-летняя женщина, спасатели передали ее врачам, но спасти пострадавшую не удалось, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.По предварительным данным, причиной стало курение на деване, который выгорел на площади 2 кв.м.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.