Это случилось сегодня в 15.10 в районе перекрестка Добросельской и Суздальского проспекта. По...

Это случилось сегодня в 15.10 в районе перекрестка Добросельской и Суздальского проспекта.По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем автомобиля "Фаольксваген - гольф" совершила наезд на регулируемом переходе на двух пешеходов - 30 и 28 лет. Они получили телесные повреждения, сообщили "Вестям" в пресс-службе ГИБДД по Владимирской области.По данному эпизоду идет проверка, устанавливаются все детали происшествия.Также в соцсетях очевидцы сообщили, что одну пострадавшую - девушка была в сознании - увезла карета "Скорой помощи".Фото https://www.pxfuel.com/