Для мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на прошедшей неделе было проведено 406...

Для мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на прошедшей неделе было проведено 406 исследований.Из положительных находок – 10 случаев гриппа A(H1N1 - "свиной грипп"), сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области.Это серотип вируса гриппа А, наиболее распространённый тип гриппа, который вызывает самые масштабные эпидемии. Им болеют и люди, и животные.Кроме того, в сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован во всех возрастных группах, отмечает ведомство..За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 12812 человек с признаками ОРВИ, среди них 6639 детей.Фото https://www.pxfuel.com