С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177600 владимирцев.

Во Владимирской области 30 ноября выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, Ковровском, Петушинском, Селивановском и Суздальском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Александровском, Камешковском, Гороховецком и Меленковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177600 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49336 заболевших во Владимире, 20970 - в Ковровском районе и 19197 - в округе Муром.