2 миллиона рублей взыскали судебные приставы с бывшего командира войсковой части за коррупционное...

2 миллиона рублей взыскали судебные приставы с бывшего командира войсковой части за коррупционное преступление. Он был признан виновным в получении взятки.Суд установил, что командир войсковой части получил от администратора чайной 50 тысяч рублей за покровительство и возможность продажи продукции подчиненным ему военнослужащим. Также стало известно, что командир использовал свое служебное положение, запрещая солдатам посещать чайную и угрожая причинить вред.За эти действия мужчина был лишен права занимать руководящие должности в вооруженных силах РФ на 3 года и оштрафован на 2 миллиона.Деньги поступили в доход государства, только когда дело было передано судебным приставам и они ограничили выезд должника за пределы России, сообщили в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Фото: freepik.com