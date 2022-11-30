В этом году в районе приобретено 17 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения...

В этом году в районе приобретено 17 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Жилье детям-сиротам положено выдавать, после того как им исполнится 18 лет - этот закон действует - с 1996 года. В этом году на эти цели только в Вязниковском районе было выделено около 20 миллионов рублей бюджетных средств, сообщает ВК Игорь Игошин,депутат Государственной думы.В последние годы этому вопросу стали уделять более серьёзное внимание, в том числе, и правоохранительные органы, которые четко встают на сторону сирот, защищая их законные права.Фото https://www.pxfuel.com