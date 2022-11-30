С сентября по ноябрь 2022 года сотрудники компании «Энергосбыт Волга» выявили 49 самовольных...
С сентября по ноябрь 2022 года сотрудники компании «Энергосбыт Волга» выявили 49 самовольных подключений к электросетям:
Александровское территориальное отделение (Александровский, Киржачский, Петушинский районы) – 17;
Владимирское городское отделение (Кольчугинский, Собинский, Суздальский, Юрьев-Польский районы) – 4;
Ковровское территориальное отделение (Гороховецкий, Вязниковский, Камешковский, Ковровский, Судогодский районы) – 21;
Муромское территориальное отделение (Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский, Селивановский районы) – 7.
Самовольные подключения, как правило, выполняются кустарно. В холода, когда нагрузка на электросети растёт, это может привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям. По статистике ГУ МЧС России по Владимирской области, нарушение правил использования электроприборов и неисправность проводки – одна из частых причин пожаров.
Ущерб нарушители наносят и соседям: снижается качество электроснабжения, выходит из строя бытовая техника, растут начисления за ОДН.
Сообщайте об известных вам фактах самовольного подключения и потребления электроэнергии в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу или по электронной почте [email protected]
Нарушителям-физлицам грозит административное наказание в виде штрафа от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном самовольном подключении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Размер штрафа на должностных лиц составляет от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. За повторное правонарушение на должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трёх лет, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
«Энергосбыт Волга» призывает клиентов оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца, следующего за расчётным. Из любой точки с доступом в интернет это можно сделать через удобные онлайн-сервисы компании:
мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга»;
личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Важно: время работы личного кабинета временно изменено, его функции доступны с 7:00 до 23:00;
виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru.
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