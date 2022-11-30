Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная...

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность 32-летней жительницы Гороховецкого района, причастной к мошенничеству при получении выплат.То есть, к хищению в крупном размере денежных средств при получении социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных сведений.По версии следствия, с марта 2019 по август 2020 фигурантка предоставила в администрацию Гороховецкого района заведомо ложные сведения о своем устройстве в сфере агропромышленного комплекса Это было сделано для получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий в размере около 850 000 рублей, в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Указанная денежная сумма была перечислена подозреваемой в полном объеме.В ноябре 2022 на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СО ОМВД по Гороховецкову району в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.Фото https://www.pxfuel.com