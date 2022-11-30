По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире и области ожидается ясная...
По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире и области ожидается ясная погода.
Атмосферное давление высокое, 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%.
Магнитное поле слабо возмущенное. Ветер северо-восточный, 1-2 м/с.
Температура воздуха во Владимире ночью -15…-17, днём 8-10 градусов мороза.
В первый день зимы почитается память святых Платона и Романа. В народе этот день называют зимоуказателем, так как погода этого дня, по приметам, предсказывает характер зимы. Если с утра тепло — значит, быть оттепелям в начале зимы, холод да вьюга в полдень — таковой будет и середина зимы, а если под вечер завоет, закрутит метель — то зима задержится надолго.
Фото: pxfuel.com/