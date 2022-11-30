Четыре организации отозвали документы, ещё 30 УК было отказано.

Власти Владимирской области продлили лицензию 74 из 108 «управляшек». Об этом рассказала главный жилищный инспектор Елена Андреева.«Ни один дом будет брошен. Управляющие компании продолжат работать пока не продлят лицензию. А если этого не произойдёт, то пока городские власти не проведут конкурс или собственники не выберут новую УК», - уточнила она.Госслужащая пояснила, что четыре организации отозвали документы, ещё 30 УК было отказано. На их балансе более 1500 по всему региону.Причины отказа разные: одни не успели вовремя подать документы, другие имели долги за ЖКУ, третьи не заключили договоры на обслуживание газового оборудования, четвёртые зарегистрировались в ГИС ЖКХ.Однако ещё есть время всё исправить. Депутаты Госдумы, приняв новый закон, продлили срок действия лицензий до 1 июня следующего года. Все «управляшки» смогут в марте повторно пройти процедуру лицензирования.