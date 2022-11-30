Ночью 24 ноября в поступило сообщение из Гусь-Хрустального о том, что в общежитии на улице...

Ночью 24 ноября в поступило сообщение из Гусь-Хрустального о том, что в общежитии на улице Добролюбова местная жительница вышла в общий коридор, а дверь в комнату закрыла её трехлетняя дочь. И осталась там одна.Сотрудники МЧС России оперативно вскрыли дверь с использованием ручного аварийно-спасательного инструмента, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Девочка была в полном порядке.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.