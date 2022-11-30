Муромским городским судом житель Нижегородской области признан виновным в трехкратном завладении...

Муромским городским судом житель Нижегородской области признан виновным в трехкратном завладении автомобилем без цели хищения.В августе он в состоянии алкогольного опьянения через незапертую дверь багажника проник в салон чужой «Лады 211440» на улице Первомайская в .Муроме. Нашел под сидением ключи от зажигания и уехал в село Загряжское, где автомобиль и бросил. Вскоре он угнал «ВАЗ 21093» и прокатился на гем с улицы Ленина до улицы Льва Толстого.И в сентябре угонщик вновь через незапертую водительскую дверь влез в «ВАЗ-21140», и разобрав кожух рулевой колонки осужденный, хотел запустить двигатель. Но не сумел и вытолкал автомобиль со стоянки вручную, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину злоумышленник признал и получил 2 года 6 месяцев колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.