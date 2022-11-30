Во Владимирской области вырос спрос на ремонт электронных устройств. Это стало результатом более бережного отношения жителей региона к своим смартфонам, планшетам и другим гаджетам. Те же ..

Во Владимирской области вырос спрос на ремонт электронных устройств. Это стало результатом более бережного отношения жителей региона к своим смартфонам, планшетам и другим гаджетам. Те же тренды прослеживаются в отношение других вещей.По данным Big Data МТС, средний срок владения смартфоном в 2022 году вырос на 7%. Время использования гаджетов растет последние несколько лет. К этому привела смена пользовательских привычек — владимирцы стали чаще покупать более дорогие устройства, которые не теряют своей актуальности на протяжении трех-четырех лет.Тренд подтверждает и : по статистике маркетплейса, спрос на услуги ремонта цифровой техники в 2022 году увеличился на 16%. В этом году чаще всего пользователи обращаются за услугами замены экрана смартфона, ремонта монитора или умных устройств. При этом, средний чек в категории «Ремонт цифровой техники» вырос на 5%: в прошлом году пользователи были готовы платить в среднем 2249 рублей, в этом – 2364 рубля.Кроме того, по данным аналитиков МТС Банка, за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года, на треть возросли траты владимирцев на химчистку одежды и мебели, а на услуги по ремонту одежды и обуви на 7%. Спрос на ремонт компьютерной техники увеличился на 20% процентов в денежном выражении, а бытовой — на 11 %.