В 13-40 30 ноября стало известно о пожаре в 4-квартирном жилом доме в поселке Уршельский...

В 13-40 30 ноября стало известно о пожаре в 4-квартирном жилом доме в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района.Приехав на улицу Театральную, дом 23, пожарные увидели густой дым из-под кровли и сильное задымление в нежилой квартире.Из дома было эвакуировано 3 человека. Сотрудники МЧС горение внутренней отделки в квартире на площади 24 кв. метра оперативно ликвидировали и не допустили распространения огня.Погибших и пострадавших нет.На пожар привлекались 5 единиц техники, 19 человек личного состава, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Причина пожара выясняется.Фото: 33.mchs.gov.ru/