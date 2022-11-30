Возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество в сфере кредитования.
Летом 44-летняя...
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования".
Летом 44-летняя ковровчанка на сайте финансово-кредитной организации оформила заем 11 тысяч рублей. На паспорт женщины, у которой ранее похитил сумку муж подозреваемой. Он уже привлечен к уголовной ответственности.
Для зачисления денег подозреваемая указала свой счет, но долг не погасила, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Сейчас она под подпиской о невыезде.
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