Возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество в сфере кредитования. Летом 44-летняя...

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования".Летом 44-летняя ковровчанка на сайте финансово-кредитной организации оформила заем 11 тысяч рублей. На паспорт женщины, у которой ранее похитил сумку муж подозреваемой. Он уже привлечен к уголовной ответственности.Для зачисления денег подозреваемая указала свой счет, но долг не погасила, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сейчас она под подпиской о невыезде.Фото https://www.pxfuel.com