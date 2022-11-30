Полицейские только в ноябре вновь зарегистрировали более 100 фактов хищений, совершенных с...

Полицейские только в ноябре вновь зарегистрировали более 100 фактов хищений, совершенных с использованием новых технологий. Из них свыше 85 – так называемые «дистанционные мошенничества».На уловки аферистов попадаются и пожилые граждане и молодые люди, предупреждает пресс-служба УМВД по Владимирской области.679 000 рублей лишилась 39-летняя жительница города Коврова. Ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что по ее паспортным данным пытаются оформить кредит. Она поверила и перевела всю сумму на «безопасный счет».44-летняя жительница Владимира перевела 240 000 рублей. Еще одна - более 2 065 000 рублей. Под предлогом "дополнительного заработка в Интернете". А 69-летняя муромлянка отдала миллион рублей для оплаты услуг за оказание медицинской помощи внучке, якобы попавшей в ДТП.Фото https://www.pxfuel.com