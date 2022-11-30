Владимирская область вошла в ТОП самых популярный направлений для туризма в 2022 году. В регионе отмечен новый тренд «спонтанного туризма» благодаря близости к Москве и другим городам ..

Владимирская область вошла в ТОП самых популярный направлений для туризма в 2022 году. В регионе отмечен новый тренд «спонтанного туризма» благодаря близости к Москве и другим городам московского региона. Теперь туристы могут бронировать отели на новой отечественной платформе .МТС Travel поможет заменить ушедшие из страны импортные аналоги. Для туристов во Владимире и области доступны более 100 отелей на любой вкус. На площадке, кроме отелей и гостиниц, уже доступны некоторые санатории, и их список будет расширяться.В свою очередь, владимирцы могут планировать свой отпуск с МТС Travel. Для них по всей России доступны более 14 тысяч вариантов размещения, в том числе на популярных у жителей региона маршрутах Московского региона, курортах Кубани, Дагестана, Алтая и других популярных направлений.«Что очень прослеживается в городах Центральной России, сегодня сформировался устойчивый тренд перехода к спонтанным путешествиям. Они намечаются всего за несколько дней до поездки. Такой горизонт планирования и ограничение международного авиасообщения простимулировали популярности нишевых туристических направлений внутри России. Это стимулирует развитие локального отельного бизнеса, в первую очередь с малым номерным фондом и бюджетными предложениями, именно на такие объекты сейчас растет спрос у россиян. Мы максимально подготовили самые популярные туристические направления в стране для комфортного пользования связью, а в самой Владимирской области «прокачали» транспортные магистрали, вокзалы, места расположения главных туристических достопримечательностей, и конечно, исторические центры Владимира, Суздаля, Александрова, Мурома, Коврова и других городов», – рассказал директор филиала МТС в г. Владимир Алексей Савушкин.