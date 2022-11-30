Сын Елены Яковлевой запечатлел на камеру свои постельные игры.

Сын Елены Яковлевой запечатлел на камеру свои постельные игры.61-летняя актрисаЕлена Яковлева за свою актерскую карьеру успела завоевать несколько престижныхнаград, сняться в десятках фильмов и сериалов. Поклонники актрисы ценят ее запростоту, близость к зрителю и очень душевные роли. Однако, многиепознакомились с творчеством женщины после новостей об ее сыне.Когда начинаетказаться, что поклонников Елены Яковлевой уже ничем не удивить, ее сын ДенисШальных показывает новиночку. На днях сын-фрик, как его прозвали интернет-пользователииз-за обилия татуировок на лице и теле, показал на камеру волосатую киску.На фотографии он в постели играет с любимицей.Речь, конечно же,идет о домашнем питомце и ее пушистой подруге — красивой длинношерстной кошечке. Подписчики сына ЕленыЯковлевой в шоке — вот так поворот, мужчина способен на нежность к другомусуществу? Обычно, в своем микроблоге он постит очень провокационный контент ипоказывает хамское отношение к недоброжелателям. Никто не ожидал такихнежностей на его страничке.Напомним, чтоДенис не любит, когда к нему приходят поклонники звездной мамы. Он считает, чтоего стиль жизни отличается от материнского, а потому и люди не должныподписываться на его страничку. Но что поделать — ровесники Елены Яковлевойлюбят заглянуть в личную жизнь наследника любимой актрисы.