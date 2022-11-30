В Сети появилось жуткое видео с участием Татьяны Булановой.

В Сети появилось жуткое видео с участием Татьяны Булановой.Экстремальныетрюки, тяжелые погодные условия, грим и килограммовые костюмы — на что тольконе идут артисты ради развлечения своей публики. Нередко случается так, что вовремя репетиций или съемок клипов звезды получают травмы. Вот и на днях поклонникипевицы Татьяны Булановой сильно испугались за жизнь артистки.В своихсоциальных сетях 53-летняя женщина опубликовала шокирующее видео своегопадения. Кажется, будто сорвавшуюся с огромной высоту Буланову внизу ждеттолько жесткий асфальт. Возможно, такими кадрами авторы задумки хотели создатьиллюзию, якобы Татьяну Буланову не удалось спасти.На самом деле, весьсекрет скрывался в ракурсе съемки. К ней присоединили специальный страховочныйшнур, благодаря которому сцена падения получилась очень реалистичной. Тростянул Татьяну Буланову не вниз, а в сторону, но для зрителя — это совершеннонезаметно."Еслиработать над реализацией идеи, все получается", — написала ТатьянаБуланова.Часть поклонниковартистки не поддержала такую идею. Для многих ровесников Татьяны привычнеевидеть эстетичную картинку поющей звезды, а не такие эпичные этюды. А вотмолодой аудитории Булановой такие идеи пришлись по нраву — они с нетерпениемждут выхода клипа.