Владимирские гимнасты-“толкачёвцы” завоевали 10 медалей на Всероссийских соревнованиях “Кубок губернатора Калужской области” по спортивной гимнастике. В них приняли участие 250

Владимирские гимнасты-“толкачёвцы” завоевали 10 медалей на Всероссийских соревнованиях “Кубок губернатора Калужской области” по спортивной гимнастике. В них приняли участие 250 спортсменов из 30 городов России и Республики Беларусь. В копилке спортсменов – 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. На соревнованиях по художественной гимнастике воспитанница владимирской спортшколы олимпийского резерва №5, член сборной команды России,