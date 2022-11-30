В Камешково местный житель сядет в тюрьму на 5 лет за поджог. По данным прокуратуры преступник пожог 2 дома и хозяйственную постройку. В результате 9 местным жителям причинен ущерб в размере

В Камешково местный житель сядет в тюрьму на 5 лет за поджог. По данным прокуратуры преступник пожог 2 дома и хозяйственную постройку. В результате 9 местным жителям причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей. “В апреле 2021 года в ночное время мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений с ранее