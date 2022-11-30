Муромский суд вынес приговор местному жителю. Он обвиняется в убийстве и хранении взрывчатых...

Муромский суд вынес приговор местному жителю. Он обвиняется в убийстве и хранении взрывчатых веществ.Как выяснил суд, мужчина, выпивая дома с товарищем, избил его неустановленным предметом, от чего пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый расчленил тело и вывез его.Также муромлянин незаконно купил метательное взрывчатое оружие и хранил его.30 ноября суд вынес приговор — 9 лет исправительной колонии строгого режима и штраф 50 тысяч рублей. Также с виновного взыскана компенсация имущественного ущерба и морального вреда в размере одного миллиона рублей, сообщила объединенная пресс – служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Фото: Pexels.com