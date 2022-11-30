Анастасия Волочкова хочет засудить управляющую компанию.

Анастасия Волочкова хочет засудить управляющую компанию.Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова становится героем, а точнее антигероем скандалов с завидным постоянством. Неоднозначное поведение бывшей звездной балерины вызывает много вопросов, но она всегда может за себя постоять.Вот и на сей раз бывшая прима Большого театра решила судиться с управляющей компанией, на которую возложила ответственность за испорченное дорогостоящее имущество. Речь идет о квартире в Петербурге.Дело в том, что у Анастасии Волочковой протекла крыша. В смысле, вода проникла в жилище и, по словам артистки, испортила комнаты. К слову, квартира звезды русского балета больше смахивает на музей. Ее площадь – порядка двух сотен квадратных метров.Танцовщица подчеркнула в интервью , что росписью потолков в ее "дворце" занималась художники из Эрмитажа. Возможно, балерине искренне нравился царский размах главного музея Петербурга.Однако она редко появлялась в своей квартире, хотя, как уверяет, 20 лет исправно платила за коммунальные услуги, которыми не пользовалась. По данным телеканала "", Анастасия Волочкова уверена, что вину за потом несет ТСЖ, которое и руководит всеми коммунальными работами в доме.В интервью меркантильная артистка отметила, что оценивает причиненный ущерб в три с половиной миллиона рублей. После потопа люксовым апартаментам потребовался серьезный ремонт. Кстати, квартиру Анастасия Волочкова получила в подарок от предпринимателя Сулеймана Керимова.