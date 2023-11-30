14 сотрудников Владимирского и Вязниковского хлебокомбинатов удостоились звания Почетный пекарь...

14 сотрудников Владимирского и Вязниковского хлебокомбинатов удостоились звания "Почетный пекарь России"14 наших пекарей стали лучшими в России. На 16 съезде Российского союза пекарей в Москве назвали обладателей главных отраслевых наград. Среди них - сотрудники, Владимирского и Вязниковского хлебокомбинатов, которые входят в группу компаний "DeLavant".Быть среди лучших пекарей в стране - звучит гордо! В группу компаний DeLavant входят крупнейшие хлебокомбинаты региона - Владимирский и Вязниковский.Основа успеха любого предприятия - это люди. 14 сотрудников Группы Компаний удостоились звания "Почетный пекарь России", а еще двое отмечены почетными грамотами Российского Союза пекарей. Не все смогли покинуть свой профессиональный пост и приехать за наградами на съезд в Москву. Поэтому их в торжественной обстановке поздравил управляющий Группы Компаний, Владимир Лялин.Владимир Лялин - управляющий группы компаний "DeLavant":- Мы очень рады, что российский союз пекарей оценил работу нашей компании, нашей группы компаний и наших работников. И теперь мы в числе из лучших в России. Все мы работаем ради одной цели - это выпустить и накормить область и страну вкусной и качественной продукцией.Среди награжденных - Галина Носкова. Комбинату она уже посвятила 20 лет жизни. Прошла большой путь - от тестомеса до начальника смены. Эта награда для нее многое значит. Она продолжит вносить вклад в качество продукции.Галина Носкова - начальник смены:- Ни одного дня не проходит ни в одной семье без хлеба. Без хлеба, без тех же самых вкусных булочек, сушечек, бараночек. Это все очень вкусно. И думаю, что без этого даже сытности не будет.Хлеб всему голова! Так считает и Юрий Синицын. На комбинате он отвечает за контроль выпускаемой продукции.Юрий Синицын - оператор линии:- У меня мама здесь проработала 20 лет. А я уже 12. Догоняю ее потихонечку. Всегда приятно, когда кто-то из знакомых покупает твою продукцию. А ты говоришь, да это я делал. И говорят, вкусно.А чтобы было вкусно - а также полезно и во всех смыслах качественно, Группа компаний DeLavant модернизирует производство, совершенствует технологии и, конечно, заботится о сотрудниках, поддерживая их в стремлении профессионально развиваться и осваивать новые квалификации.Мария Рябова. Андрей Беляков "Вести - Владимир"