16 спасателей и 5 единиц техники тушили крупный пожар в одной из деревень Владимирской области. О...

16 спасателей и 5 единиц техники тушили крупный пожар в одной из деревень Владимирской области.О ночном пожаре в деревне Малахово Судогодского района сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Как стало известно, глубокой ночью (в 2:15) сообщение о возгорании в частном доме поступило в оперативную дежурную смену.Пожарные незамедлительно выехали на вызов.К ликвидации огня привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава МЧС.Предварительная площадь пожара — 130 квадратных метров.Информации о погибших или пострадавших к этому часу нет.В данный момент устанавливается причина пожара.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо ту же звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно — как с городских, так и с мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области