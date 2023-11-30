16 спасателей и 5 единиц техники тушили крупный пожар в одной из деревень Владимирской области.
О...
16 спасателей и 5 единиц техники тушили крупный пожар в одной из деревень Владимирской области.
О ночном пожаре в деревне Малахово Судогодского района сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.
Как стало известно, глубокой ночью (в 2:15) сообщение о возгорании в частном доме поступило в оперативную дежурную смену.
Пожарные незамедлительно выехали на вызов.
К ликвидации огня привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава МЧС.
Предварительная площадь пожара — 130 квадратных метров.
Информации о погибших или пострадавших к этому часу нет.
В данный момент устанавливается причина пожара.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо ту же звонить по телефонам «01» или «101».
Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно — как с городских, так и с мобильных телефонов.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области