Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о возможном использовании рабского труда во Владимирской области.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о возможном использовании рабского труда во Владимирской области. Об этом сообщила СУ СКР по региону.Поводом послужила передача на одном из федеральных каналов, во время которой рассказали историю жительницы Селивановского района. В частности, было указано, что семья героини использует рабский труд бездомных граждан.«По данному факту в следственном управлении СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка, в рамках которой озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.