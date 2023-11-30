Депутаты Заксобрания области приняли новый закон о земельных отношениях. В нём указано, что бесплатные земельные участки будут выделяться участникам СВО, удостоенным звания Героя

Депутаты Заксобрания области приняли новый закон о земельных отношениях. В нём указано, что бесплатные земельные участки будут выделяться участникам СВО, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Также прописано, что в случае гибели героя землю получат члены его семьи. Ольга Хохлова, председатель Заксобрания области Мы