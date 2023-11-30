Блогер Никита Журавлев посетил самые интересные туристические точки Владимирской области По...

Блогер Никита Журавлев посетил самые интересные туристические точки Владимирской областиПо скоростной магистрали М12 - прямиком на Восток, но с обязательной остановкой во Владимирской области. На "Москвиче" новые туристические маршруты осваивает блогер, а за его видеопутешествием проследил Фёдор Лалакин.Движение на восток - так блогер Никита Журавлев назвал свое видеопутешествие. Цель поездки - опробовать новую трассу М-12, посмотреть, как развиваются регионы, через которые она проходит, выяснить, каков эффект для бизнеса.Никита Журавлев, блогер:- Моя задача первая, которая там была это посмотреть инфраструктуру, чем люди живут, что там есть и на мой взгляд эта цель выполнена для того, чтобы показать с разных сторон регион и показать нашему зрителю, что есть потенциал.Первой остановкой на маршруте стала Владимирская область. Путешественники посетили самые интересные туристические точки региона, а также пообщались с губернатором Александром АвдеевымАлександр Авдеев, губернатор Владимирской области:- То, что запустилась трасса м-12 для людей и для нас это огромное спасение, потому что она забирает 20 сейчас даже больше процентов потока. Во Владимирской области, в Муроме, в Коврове, во Владимире сосредоточены ряд производств, которые интересны для того, чтобы производить продукцию и дальше заниматься ее поставками.Казань, Екатеринбург, Тюмень, а в перспективе - другие регионы Сибири и Дальнего Востока.Проходящая через наш регион М-12 - часть коридора Европа-Западный Китай. По современной автомагистрали "Восток" преодолеть его на машине можно будет за неделю.Федор Лалакин "Вести - Владимир"