В присвоении с использованием служебного положения обвиняется 43-летний житель Мурома, который ранее возглавлял одну из управляющих компаний Владимира. Об этом сообщили в УМВД области.

В присвоении с использованием служебного положения обвиняется 43-летний житель Мурома, который ранее возглавлял одну из управляющих компаний Владимира. Об этом сообщили в УМВД области. Установлено, что занимая должность руководителя, обвиняемый незаконно издал приказ об использовании личного автомобиля в служебных целях. При этом на самом деле своей машиной по работе он не пользовался. Зато с успехом